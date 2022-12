Behoud cultureel erfgoed: twaalf Groninger kerken versterkt

Het gaat om kerken in Opwierde, Middelstum, Lellens, Uithuizen, Tjamsweer, Losdorp, Kantens, Slochteren, Hellum, Eenum en Wittewierum. Het versterken bestond onder andere uit het vervangen en bijplaatsen van muurankers, het vastzetten van orgels, het verankeren van dakruiters en het verwijderen van schoorstenen.





In 2017 heeft Nationaal Coördinator Groningen (NCG) met een destijds alternatieve beoordelingsmethode, de Calvi-methode, 52 kerken in de kern van het aardbevingsgebied onderzocht. Van die kerken moesten er 35 versterkt worden. Het afgelopen jaar zijn twaalf daarvan nu versterkt. In de eerste helft van 2023 volgen nog zeven kerken. Daarna volgt nog de versterking van zestien kerken met gewelven.



Bij de versterking van de kerken zocht NCG waar mogelijk de samenwerking met het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) om schadeherstel en versterking zoveel mogelijk samen op te pakken.





De versterking van kerken in Groningen is onderdeel van het erfgoedprogramma. Dit programma is een samenwerking tussen NCG, de gemeenten in het aardbevingsgebied, Provincie Groningen en het Rijk, met als doel het behouden van het unieke Groningse erfgoed. NCG wil het karakter van Groningen behouden. Daarom besteedt zij bijzondere aandacht aan het onderzoeken en versterken van deze gebouwen.



BAM Bouw en Techniek Regio Noord en Bouwbedrijf Jurriëns Noord BV voerden de werkzaamheden uit.