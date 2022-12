Een wereldprimeur? Vanaf vandaag draait er een reuzenrad in de bouwput van Groningen

Vanaf vandaag draait er een enorm reuzenrad in de bouwput van Groningen. Voor 2 euro per persoon kun je een rondje meedraaien en uitkijken over het Julianaplein, de zuidelijke ringweg en natuurlijk de stad. De opbrengst gaat naar het Beatrix Kinderziekenhuis.

Het reuzenrad draait vanaf donderdag 22 december tot en met zaterdag 31 december. Tickets zijn online verkrijgbaar. Omwonenden die veel overlast hebben gehad van de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg, hebben een vrijkaart gekregen. Die moeten online nog wel worden omgezet in tickets.



Het reuzenrad staat langs de Brailleweg, bij het Noord-Willemskanaal, ongeveer ter hoogte van de Muntingbrug. Deze locatie is goed bereikbaar met het OV, op de fiets of lopend. Er zijn geen parkeerplekken beschikbaar.



De opbrengst van de tickets gaat naar het Beatrix Kinderziekenhuis. Je kunt ook zelf een bedrag aan het Beatrix Kinderziekenhuis doneren. Groningen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Groningen Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen