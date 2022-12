Vertrouwen Groningers bereikt dieptepunt in gaswinningsgebied

Het vertrouwen is ten opzichte van vorig jaar opnieuw verslechterd, toen het ook al heel laag was. "Zelfs met een gaskraan die steeds verder dichtgaat, de aanstelling van een eigen staatssecretaris en diverse subsidies, klinkt de wanhoop in het noorden door. De situatie blijft schrijnend", zegt Cindy Kremer, directeur Vereniging Eigen Huis.



De peiling is een vertrouwensonderzoek onder de Groningse leden van Vereniging Eigen Huis. Daarin wordt gevraagd naar hun toekomstbeeld, veiligheidsgevoel, de woonsituatie en de mate waarin zij zich zorgen maken over de aardgaswinning.



De resultaten laten een uiterst somber beeld zien. Zo is 26 procent van de Groningse huiseigenaren zeer negatief over hun persoonlijke situatie, vorig jaar was dit 21 procent. De gaswinningsproblematiek houdt de gemoederen flink bezig. Op de schaal van één tot tien, waarbij tien staat voor 'houdt mij elke dag bezig', komt dit uit op een 7,1. Het is voor het eerst dat deze telling boven de 7 uitkomt.