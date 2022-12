Groningse studenten samen in actie tegen schurft

De ziekte schurft is terug van weggeweest en is aan een snelle opmars bezig. Overigens zowel bij studenten als bij niet-studenten.

Maar met name in studentenhuizen is deze huidziekte een irritant probleem. Zeker in deze periode van kou en hoge energierekeningen zitten bewoners dichter op elkaar en soms wel eens onder eenzelfde deken.