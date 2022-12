Dat meldt RTV Noord. Een kleine week geleden werden er in een weiland naast Meerstad vier schapen doodgebeten, vermoedelijk door een wolf. Raadslid Jalt de Haan zegt tegen de omroep dat de maatregelen vooral door de provincie moeten worden genomen, maar dat de gemeente wat het CDA betreft wel met hen in gesprek kan gaan.



Als voorbeeld van maatregelen die genomen zouden kunnen worden, noemt hij het plaatsen van hogere hekken om het vee te beschermen, of - als het echt problematisch wordt - het doden van de wolven.



De provincie heeft onlangs al aangegeven dat het de wolf wil bestrijden met speciale afweerrasters.