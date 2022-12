CBS: veel Groningse jongeren willen verhuizen

Meer dan 70 procent van de jongeren in Groningen wil verhuizen. Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS over 2021. In geen enkele andere Nederlandse provincie zijn er zoveel jongeren die op zoek willen naar een nieuwe woning.

In Groningen gaat het om 70,3 procent van de jongeren tussen de 18 en 30 jaar. Het gaat dan om jongeren die zo snel mogelijk willen verhuizen, jongeren die wel willen verhuizen, maar geen woning kunnen vinden en jongeren die misschien willen verhuizen.



Waarom ze willen verhuizen, is niet bekend. In Zeeland (55 procent) en Overijssel (56 procent) waren relatief weinig jongeren met een verhuiswens. Groningen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Groningen Blijf met meldingen op de hoogte

