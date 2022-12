Hoogleraar Cardiologie Michiel Rienstra leidt het EmbRACE-netwerk dat het onderzoek gaat doen. Het onderzoek richt zich op de onderliggende risicofactoren en ziekteprocessen voor het ontstaan van boezemfibrilleren en op nieuwe behandelstrategieën om te voorkomen dat boezemfibrilleren erger wordt.



Boezemfibrilleren is de meest voorkomende hartritmestoornis. Er zijn in Nederland 360.000 mensen waarvan bekend is dat ze boezemfibrilleren hebben; daarnaast naar schatting nog zo'n 80.000 mensen die dit van zichzelf nog niet weten. Boezemfibrilleren kan leiden tot complicaties zoals een herseninfarct, hartfalen en overlijden. Naarmate iemand meer last krijgt van de gevolgen van het boezemfibrilleren, wordt het risico op deze complicaties groter. Het is daarom belangrijk om deze progressie te voorkomen.