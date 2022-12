Hoornsediep-oostzijde weer open voor verkeer

Het Hoornsediep (oostzijde) is weer open voor verkeer. De straat is opnieuw ingericht vanaf de fietstunnel (Amaliatunnel) tot aan de Parkweg. De afgelopen vier maanden is hieraan gewerkt.

Eind augustus begonnen de werkzaamheden met het weghalen van het oude asfalt. Daarna is de hemelwaterafvoer vervangen en een deel van de riolering. Verder is de grond verstevigd en zijn er boomgroeivakken aangebracht. Ter hoogte van de Rivierenhof, in de berm naast het Emmaviaduct, is de ondergrond aangebracht voor de nieuwe weg.



Veranderde situatie



Het Hoornsediep bestond uit een smalle eenrichtingsweg voor autoverkeer en een vrijliggend fietspad. Over deze eenrichtingsweg reed het verkeer dat afkomstig was van de afrit van de Brailleweg. Die afrit is nu dicht. Het verkeer vanaf de afrit kan straks bij de Rivierenhof de wijk in. Dat betekent dat het zuidelijke deel van het Hoornsediep (vanaf de Maaslaan tot aan de Rivierenhof) straks niet meer direct is aangesloten op de afrit. Het wordt een woonstraat voor verkeer in twee richtingen, voor zowel auto's als fietsers. Auto's mogen maximaal 30 kilometer per uur. Langs de weg liggen parkeerplaatsen.