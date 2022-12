Groningse raadsleden hebben een traditie opgebouwd om in december als gemeenteraad gezamenlijk voor de Voedselbank boodschappen te doen. Ze willen zo het goede voorbeeld geven en anderen in de gemeente Groningen stimuleren ook goederen voor de Voedselbank in te zamelen.



De raadsleden doen hun boodschappen voor de Voedselbank op woensdag 21 december bij Albert Heijn Vinkhuizen tussen 12.00 en 13.00 uur. De Voedselbank staat klaar met een busje.



De Voedselbank helpt mensen die onder de armoedegrens leven met wekelijkse boodschappen. In de gemeente Groningen maken honderden huishoudens gebruik van de Voedselbank.