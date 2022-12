Vijftiende editie WinterWelVaart: “Ouderwets gezellig en koud”

Ondanks de kou werden inwoners van de stad Groningen, internationals, dagjesmensen en toeristen gastvrij ontvangen op de feestelijk verlichte historische klippers, tjalken en schoeners. Ook op de wintermarkt, in Museum aan de A, de Akerk, de winkels en cafés in de buurt vermaakten de bezoekers zich prima.



Al met al noemt projectleider Harrie de Vries deze editie weer een groot succes. "We hebben het in samenwerking met de bewoners van het A-Kwartier, de schippers, vrijwilligers, ondernemers en alle acts toch maar weer voor elkaar gekregen!"



Op vijftien schepen en twee buitenpodia waren onder andere optredens van muzikanten, dichters, spoken word artiesten, talkshows en verhalenvertellers te zien. Om het lichtspektakel ook vanaf het water te kunnen bekijken voeren museumschip Emma, Beppe Baukje en het Gronings Veer met passagiers over de A.



WinterWelVaart in de stad is een samenwerking van Museum aan de A, Vereniging Historische Zeilvaart Groningen en Buurtvereniging A-Kwartier. Een klein projectteam zorgt voor de uitvoering. Deze editie werd het programma mede verzorgd door Noorderpoort, Noordstaat, Usva, Pittig Gekruid, Het Resort, Clash Events, 3 voor 12 Groningen en Museumcafé Het Pomphuis en de Akerk.