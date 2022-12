Dat was hem dan (voor nu): de laatste schaatsdag op natuurijs

De temperaturen waren zaterdag en zondag perfect om te schaatsen. Dat gebeurde op veel plekken, onder andere op het Paterswoldsemeer en het Zilvermeer.



Vanaf maandag krijgen we te maken met zachtere temperaturen. Maandag wordt het zo’n 8 graden in Groningen, en dinsdag wordt het zelfs nog iets warmer. Dat meldt Weeronline. Het is bewolkt en van tijd tot tijd trekken regengebieden over het land. Ook de rest van de week blijft dat zo.