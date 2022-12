Burgemeester Schuiling: 'Financiële instellingen moeten alerter zijn op crimineel geld'

Die oproep deed de burgemeester van Groningen vrijdagochtend bij Goedemorgen Nederland. Schuiling wijst op ondermijnende criminaliteit, die mogelijk wordt gemaakt door medewerking van financiële instellingen. "Je ziet allerlei vastgoedmensen die pandjes illegaal verbouwen", zegt Schuiling. "Er worden dwangsommen opgelegd, of bestuursdwang, maar dit leidt niet tot voldoende aanpak waarbij gemeenten en financiële instellingen zij aan zij optreden tegen dit soort praktijken."



Volgens Schuiling wordt er nog onvoldoende opgetreden als er sprake is van dubieuze transacties of dwangsommen. "Als er bij een naam een sterretje komt te staan, moeten financiële instellingen zeggen: we gaan daar gewoon geen zaken meer mee doen."





Het Openbaar Ministerie (OM) is recent een strafzaak begonnen tegen Rabobank. De bank zou onvoldoende hebben gedaan in de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Volgens Schuiling is over het algemeen wel te zien dat banken in de afgelopen tijd "behoorlijk wat extra inspanningen hebben verricht om dat veel beter te gaan checken." "Maar we zitten inmiddels wel met de gevolgen in onze steden. Overheden steken tientallen miljoenen euro's in de leefbaarheid van de wijken, maar we zien dat het vloerkleed eronder weggetrokken wordt."



De gemeente Groningen wil de komende jaren meer inzetten op de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Zo willen ze meer onderzoek doen naar de herkomst van middelen, en of iemand een crimineel verleden heeft. Daar wil de gemeente tien extra mensen voor aannemen.