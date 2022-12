Boekhandel Riemer en Koffiestation gaan nieuw horecaconcept openen in voormalig tankstation Dudok

Beide partijen werken nu ook al samen binnen de boekhandel op de hoek van de Nieuwe Ebbingestraat/Turfsingel en in de vestiging in de Oude Kijk in 't Jatstrat. Het concept van de partijen voor het voormalige tankstation aan de Turfsingel kwam als beste uit de bus.



De winnaars komen straks met een horecaconcept onder de naam Van Deeg Vandaag, dat het midden houdt tussen traiteur en een café, inclusief terras. Je kunt er straks terecht voor koffie en thee, broodjes, licht alcoholische dranken en in de zomer lekker ijs. Ook willen de partijen er graag cursussen gaan geven rondom het bakken van lekkernijen. Het paviljoen is het hele jaar en alle dagen open.



Het is de bedoeling dat de restauratie van het rijksmonument na de zomer van 2023 start. Afhankelijk van lopende procedures wordt er dan tegelijkertijd gestart met de herinrichting van het gebied eromheen.



Tegen de zomer van 2024 zou de nieuwe inrichting van Dudok aan het Diep klaar kunnen zijn. De stad heeft er dan aan de Diepenring een groene verblijfsplek bij, waar deze kleinschalige horeca-exploitatie dan deel van uitmaakt. Het project is onderdeel van de binnenstadsaanpak Ruimte voor Jou, die sinds 2016 in uitvoering is.