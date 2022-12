Kathedraal van Noord-Groningen in oude luister hersteld

De Jacobus de Meerderekerk , waarvan de bouw begon in 1860, naar een ontwerp architect J.F. Scheepers (1818-1886), was de eerste neogotische kerk in de provincie Groningen. De kerk is gebouwd in een vroege variant van de neogotiek.

In elk geval is de Liudgerparochie dolblij met het resultaat tot nu toe. "In de toekomst kunnen we in de kerk misschien ook nieuwe activiteiten ontplooien. We zijn blij dat de renovatie is afgerond, en we kunnen de toekomst zonnig tegemoetzien!', laat Koos Poelma weten op een video over de renovatie op de Facebook-pagina van de Liudgerparochie.