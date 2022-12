Eerste zeehondenpup van het winterseizoen binnengebracht in Pieterburen

Woensdagavond rond 19.00 uur kwam bij het Zeehondencentrum in Pieterburen een melding binnen over een zeehondenpup. Het diertje was in Den Helder over de dijk gekropen en was vervolgens op de weg onderaan de dijk beland.



Als snel bleek dat het ging om een al gemarkeerde zeehondenpup. De zeehondenwachters van Ecomare hadden de pup al een aantal dagen geobserveerd op Texel. Na navraag bleek de pup inmiddels gewicht te hebben verloren en dat, in combinatie met de locatie, maakte dat de pup werd opgevangen.