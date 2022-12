Zo gingen Groningers naar hun werk in 2022

De medewerkers van de 86 partnerbedrijven in de stad konden een enquête invullen over hun reisgedrag. Zo kon Groningen Bereikbaar het verschil in reizen en werken zien tussen nu en maart 2020, voor de corona-maatregelen ingingen.



Werkten er in maart 2020 nog maar 16 procent van de ondervraagden één of meer dagen per week thuis, in mei 2022 was dat maar liefst 55 procent. Dat is weliswaar minder dan tijdens de piek van de coronacrisis, maar 60 procent van de deelnemers werkt naar eigen zeggen gemakkelijker thuis. Thuiswerken doen de deelnemers gemiddeld 2,4 dagen per week, dat is 40 procent meer dan in maart 2020.



De afgelopen jaren waren e-bikes niet aan te slepen en dat is te zien in de resultaten van het onderzoek. Van alle woon-werkritten wordt 46 procent gemaakt op een fiets. Vooral mensen die binnen 7,5 tot 15 km van hun werk wonen stapten vaker op de fiets: 80 procent fietst waarvan 23 procent op de e-bike. In 2020 was dit nog 72 procent waarvan 16 procent op de e-bike.



Verder maken mensen vaker gebruik van P+R-terreinen rond de stad. Het aantal medewerkers dat parkeert bij de werkgever is afgenomen en het parkeren op een van de vijf gratis P+R-terreinen is populairder geworden. Zo parkeerde in 2020 slechts 12 procent van de ondervraagden op een P+R en is dat percentage dit jaar gestegen naar 24 procent.



Het zijn resultaten om samen trots op te zijn, vindt Groningen Bereikbaar. Al is er nog ruimte voor verbetering: 15 procent woont binnen 15 kilometer van het werk maar pakt desondanks de auto.