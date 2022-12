Campus Groningen vol ambities voor 2023

De winnaars van het event waren BEBR Voor NNZ, LEF voor de challenge van KroeseWevers en Nostics en Protyon voor de challenge van ODE. Na de finale van Groningen OPEN trapte Edward van der Meer, directeur van Campus Groningen, de kerstborrel af met een terugblik op 2022 en een toelichting op de ambities voor het komend jaar.



Van der Meer kijkt tevreden terug op het afgelopen jaar, waarin Campus Groningen veel heeft geïnvesteerd in dataontwikkeling. "Nog niet alle cijfers zijn binnen, maar we kunnen nu al zien dat de eerste data over 2022 een groei van zo'n 3 procent laten zien in de bedrijvigheid op Campus Groningen."



Het aantal bedrijven steeg door naar 250. Vijf jaar geleden bedroeg dit nog geen 200 bedrijven, dus de duurzame groei is ingezet. "Ik ben ontzettend trots op deze ontwikkeling, die impact heeft niet alleen op de stad Groningen, maar op de economie van heel Noord-Nederland."



Verder werden er in 2022 zeven grote innovatie- en samenwerkingsprojecten gerealiseerd, met onder andere de toekenning van 78,8 miljoen euro voor PharmaNL vanuit het Nationaal Groeifonds als resultaat. Van der Meer zette in het kort de ambities en plannen voor het jaar 2023 uiteen met een overzicht van alle lijnen, waarna toelichting volgde door verschillende personen.



Komend jaar wil Campus Groningen grote stappen gaan zetten op het gebied van de drie hoofdlijnen Campus Community Building, Integraal Gebiedsmanagement en Campus Services. Door veel te investeren in dataontwikkeling heeft de campus gewerkt om inzichten te krijgen over de mobiliteitsstromen op de campus, die men kan inzetten voor de gebiedsvisie.



Ook is data gebruikt voor onderbouwing en verbinding van innovatieve samenwerkingen op bedrijfsniveau, wat onder andere heeft geleid tot de Groeifondstoekenning voor PharmaNL. In 2023 zal de verdieping in data worden voortgezet en aangewend worden om de campus bijvoorbeeld beter te laten samenwerken met de regio, stelde Van der Meer.



"We zullen vanuit Campus Groningen nog meer de deuren openen naar Noord-Nederland. Het vinden van regionale, nationale en internationale aansluiting in projecten staat hierbij voorop."