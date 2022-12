Showcasefestival Grunnsonic presenteert line-up

Het betreft de Groningse acts Alexander Moto, Cashmyra, Electropoëzie, Frontsector, Huub Prins, Ioana Iorgu, Jadi D, Jelle Mulder, Katie Koss, Lisa Ploeger, Never Been to Berlin, Novko, Onhou, Rommy Gabay, shoom, Simona, TAMAR en WATERLEAF. De locaties waar Grunnsonic plaatsvindt zijn dit jaar Het Pakhuis, Warhol, Het Concerthuis en Klup de Dag.



Het jaarlijks terugkerende Grunnsonic is een gezamenlijk initiatief tussen POPgroningen en ESNS en mag eindelijk weer fysiek plaatsvinden na enkele jaren corona. De beste muzikale talenten van Groningse bodem zijn dit jaar geselecteerd voor Grunnsonic en krijgen de kans om zich te profileren tijdens hét muzikale weekend van het jaar.



Deze editie krijgt een lichtelijk ander jasje. Er zijn 18 acts op 4 locaties onder het mom 'less is more'. Met meer aandacht voor de artiesten - maar ook voor de bezoeker. Voor meer informatie over de line-up, het volledige blokkenschema en nog meer ga naar: www.grunnsonic.nl - of blijf op de hoogte van het festival via Facebook en Instagram.