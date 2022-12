Bernoulliplein vol met schaatsende Groningers

Door de lage temperaturen van de afgelopen tijd begon het bij veel Groningers, jong en oud, te kriebelen om het ijs op te gaan. Het was woensdag dan ook druk bij het Bernoulliplein, waar ook veel kinderen een paar rondjes op het ijs maakten.



Volgens Klaas Kors, een bezoeker van het Bernoulliplein, waren de omstandigheden redelijk om te schaatsen. "Het was een mooie dag, de temperatuur was precies goed. We hebben veel plezier gehad", aldus Kors.



De komende dagen blijft het koud in Groningen, dus blijft het mogelijk om te schaatsen op de speciaal gecreëerde ijsbaan zolang het kwik niet boven de 0 graden Celsius uitkomt. De gemeente Groningen hoopt dat iedereen de komende dagen blijft genieten van de winterse omstandigheden op het Bernoulliplein.



"Het is geweldig om te zien hoeveel mensen er genieten van het schaatsen. We hopen dat mensen de komende dagen zorgvuldig met het ijs omgaan, zodat iedereen veilig kan schaatsen", aldus een woordvoerder van de gemeente.