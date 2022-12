Ook Arriva-treinen in Groningen rijden donderdag niet

De reden voor die keuze was dat machinisten uit Friesland ook deels in Groningen rijden. Om onduidelijkheid te voorkomen werden ook de treinen in Groningen stilgelegd.



Ook morgen wordt er nog gestaakt door Arriva-personeel. Volgens de bonden leggen dan de machinisten en stewards uit Groningen het werk neer. Of dat betekent dat dan ook de treinen in Friesland weer uit de dienstregeling worden genomen, is nog onbekend.



Eerder gevoerd overleg over een nieuwe cao liep op niets uit. De bonden eisen een forse loonsverhoging en verlaging van de werkstuk. Arriva biedt een verhoging van 5 procent, dat vinden de bonden niet genoeg. Zij wijzen onder meer naar de NS, die hun personeel een verhoging van 9,25 procent geeft.