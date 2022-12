Noordlaren grijpt naast eerste marathon op natuurijs

Het is elk jaar weer een strijd: waar wordt de eerste marathon op natuurijs verreden? Helaas voor de ijsvereniging in Noordlaren was het ijs daar vanochtend net niet dik genoeg en gaat de eer naar het Friese Burgum. De eerste marathon op natuurijs vindt hier vanavond plaats.

Vorig jaar ging de primeur nog wel naar Noordlaren, dat toen op Tweede Kerstdag de eerste marathon op natuurijs van het seizoen mocht organiseren.



Voor het organiseren van een marathon moet het ijs overal minimaal 3 centimeter dik zijn. Uit metingen van de KNSB bleek dat in Noordlaren niet het geval te zijn. Het goede nieuws: de baan is al wel open voor leden.

