Provincie Groningen wijst vier gebieden aan voor mogelijke waterwinning

De komende jaren is er extra drinkwater nodig om aan de groeiende vraag van inwoners en bedrijven te kunnen voldoen. De provincie is verantwoordelijk voor voldoende schone drinkwaterbronnen. Daarom heeft het Rijk de provincies gevraagd om ASV's aan te wijzen en zo drinkwater te reserveren voor de toekomst.



Als een gebied daadwerkelijk aangewezen wordt als potentieel waterwingebied (ASV), betekent dat nog niet dat er ook direct een drinkwaterwinning komt. Dat kan wel tien jaar duren. Het is zelfs mogelijk dat er nooit drinkwaterwinning gaat plaatsvinden, bijvoorbeeld omdat de strategische voorraad niet ingezet hoeft te worden door waterbesparing of technologische ontwikkelingen, zo zegt de provincie.