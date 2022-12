Kerkhoven in Groningen als kans voor meer biodiversiteit

Vanwege de rust op kerkhoven zijn het dit aantrekkelijke schuil- en broedplaatsen voor allerlei dier- en plantensoorten. Met een goede inrichting en beheer kan een kerkhof daarom een enorme kans zijn voor meer biodiversiteit, zo stellen de samenwerkende partijen.



Landschapsbeheer Groningen en Groninger Kerken gaan in eerste instantie op tien kerkhoven aan de slag om ze zo optimaal mogelijk in te richten en te beheren. Daarbij worden de beheerders geholpen bij het ontwikkelen en uitvoeren van praktische maatregelen en het maken van natuurvriendelijke beheerplannen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het ophangen van nestkasten, aanplant van struiken, bomen of bollen of door juist minder vaak te maaien.