Zuinige en grote vrachtwagen voor Groningse voedselbanken

Jaarlijks geeft de provincie subsidie aan de voedselbanken. Provinciale Staten hebben bij de begrotingsbehandeling aangegeven 30.000 euro extra vrij te maken. In overleg met de voedselbanken hebben Gedeputeerde Staten besloten dit budget aan de vrachtwagen te besteden. "De voedselbanken doen enorm goed werk. Als we dat makkelijker kunnen maken met deze bijdrage die heel goed benut wordt, dan doen we dat graag", zegt gedeputeerde Johan Hamster.



Voorzitter Maria Jongsma van het Regionaal Distributiecentrum Groningen is blij verrast door de bijdrage: "Geweldig, deze steun: nu kunnen we echt stappen zetten om het vervoer naar en tussen de voedselbanken in de provincie nog beter te organiseren!"





Met de nieuwe vrachtwagen kunnen straks alle levensmiddelen in één rit opgehaald en daarna verdeeld worden onder de voedselbanken. Dat is niet alleen goedkoper, maar ook duurzamer. Ook het bevoorraden vanuit het distributiecentrum in Groningen naar de voedselbanken in de regio, kan gemakkelijker door het grotere laadvermogen van de vrachtwagen. Nu rijden alle negen voedselbanken zelf naar Midden-Nederland of de Randstad om voorraad op te halen. De financiering van de wagen is bijna rond, dankzij (landelijke) fondsen en de bijdrage van de provincie Groningen.





Een groeiend aantal Groninger huishoudens maakt gebruik van de voedselbanken, terwijl het aanbod van levensmiddelen beperkt is in de regio. Vooral voor verse producten als groenten, fruit en aardappelen maken de voedselbanken steeds meer kilometers tot ver buiten de provinciegrenzen, om toch iedereen te kunnen voorzien van een gezond voedselpakket.