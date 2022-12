Vallende sterren woensdag waarschijnlijk goed te zien in Groningen

Dat meldt Weeronline. Het gaat om een meteorenzwerm van Geminiden. De meteoren zijn snel, gelig van kleur en hebben vaak korte sporen. Het beste moment ze waar te nemen is woensdagavond 14 december rond 22.30 uur. De piek ligt woensdag overdag rond het middaguur al, maar ook 's avonds zijn er nog veel te spotten.



Er zijn dan 25 tot 36 meteoren per uur te zien en tezamen met andere zwermen en sporadische meteoren komt het aantal meteoren uit op maximaal 42 per uur. Weeronline raadt aan een donkere plek op te zoeken, want de maan is woensdag voor 65 procent verlicht.



Kijk naar het oosten



Om de meteoren te spotten moet je naar het oosten kijken op een hoogte van ongeveer 42 graden. Om je een beeld te geven, 90 graden is recht boven je, dus nu kijk je schuin omhoog.



Ook woensdagochtend kansen



Ook woensdagochtend zijn de meteoren zichtbaar bij heldere omstandigheden. Er vallen dan ongeveer 31 per uur, maar in tegenstelling tot woensdagavond moet je dan naar het westen tot zuidwesten kijken en ook nog wat hoger. De hoogte waarop de vallende sterren dan te zien zullen zijn is 62 graden.



De meteoren zijn ook de rest van de week zichtbaar, maar dan zijn het er een stuk minder dan woensdag.