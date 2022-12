Bock-campagne moet ongelukken met carbidschieten voorkomen

Om ongelukken met carbidschieten te voorkomen, is in Groningen de Bock-campagne gestart. De BOCK (Bewust Oplettende Carbid-Knaller) is de persoon die toekijkt op een veilig verloop van het carbidschieten.

Veel ongelukken tijdens het carbidschieten ontstaan vaak door onwetendheid en het nemen van onnodige risico’s. Daarom wordt aan iedereen gevraagd om alleen met een ervaren BOCK te schieten, die erop toeziet dat het veilig gebeurt.



Omdat het nog weleens mis wil gaan als de bal blijft zitten, ligt dit jaar de focus op ‘Geen knal? Laat zitten die bal!’.



Wie is de BOCK is een initiatief van Brandwondencentrum Groningen, Martini Ziekenhuis, Stichting Carbidschieten Drenthe en de Veiligheidsregio's Drenthe, Groningen, Fryslân, IJsselland, Twente en Noord- en Oost-Gelderland. De campagne wordt ondersteund door de Nederlandse Brandwonden Stichting en vele gemeenten, GGD's en particuliere initiatieven in Nederland.

