De kerstmarkten in Bourtange, die de eerste drie weekenden van december worden georganiseerd, zijn populair onder bezoekers. "Om het gezellig te houden voor de bezoekers en ook omwille van de veiligheid hanteren we een maximaal aantal bezoekers per dag", meldt SVB. "Als we dat hebben bereikt worden er geen kaarten meer verkocht aan de kassa."



Om zeker te weten dat je toegang hebt tot de kerstmarkt, raden ze aan om online een ticket te reserveren.