Kunnen de schaatsen al uit het vet?

De komende nachten wordt het in Groningen koud genoeg om een laag ijs te creëren. Vooral in de nacht van maandag op dinsdag en dinsdag op woensdag wordt het goed koud, met temperaturen rond de 5 graden onder nul. Overdag blijft de temperatuur steken rond de 0 graden.



De KNSB meldde afgelopen weekend voorzichtig vooruit te kijken naar schaatsen op natuurijs. "De komende week gaat het elke nacht licht tot matig vriezen. Wanneer het overdag niet of nauwelijks dooit, kan een ijsvloer ontstaan. Maar hoe snel dat gaat, hangt van meerdere factoren af. Een aloude stelregel van natuurijsmeesters is dat je bij elkaar opgeteld 35 graden vorst moet hebben gehad, voordat je op ondiep water - zoals sloten, vijvers en vennen - een ijsvloer hebt die dik genoeg is, zo'n 7 centimeter."



Mochten de verwachtingen uitkomen, dan blijft de ijspret volgens de KNSB voorlopig wel beperkt tot het schaatsen op de ijsbanen van clubs en op ondiepe sloten, vijvers en vennen. In grotere wateren, zoals plassen en vaarten, is het water nog lang niet koud genoeg.



In Groningen is het Bernoulliplein afgelopen weekend door de gemeente al onder water gezet, in de hoop dat er een mooie ijslaag ontstaat. In voorgaande jaren kon er bij vorst ook al geschaatst worden op het Bernoulliplein.