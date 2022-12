Samen Kerstliederen zingen op Tweede Kerstdag in de regio

Maandag 26 december, Tweede Kerstdag, kan iedereen die dat wil Kerstliederen meezingen in Groningen. Het is geen kerkdienst, maar een bijeenkomst voor iedereen die van zingen en mooie muziek houdt.

Tweede Kerstdag om 12 uur 's middags, kun je uit volle borst kerstliederen meezingen in de Lutherse kerk. Voor het eerst een samenzang uur voor jong en oud, voor Stad en Ommeland in de Haddingestraat. "Iedereen is welkom en nodig vooral ook buurman & buurvrouw uit", aldus het Luthers Bach Ensemble, dat de bijeenkomst organiseert.