Knelpunt spoor Noord-Nederland toch aangepakt voor 35 miljoen

Er wordt geld vrijgemaakt voor de aanleg van een vierde perronspoor in Meppel. Met deze Rijksbijdrage kan de robuustheid van het spoor worden vergroot en reistijdverkorting worden gerealiseerd, zodat er minder opstoppingen moeten ontstaan.



De spoorverbinding is met name tussen Zwolle en Meppel kwetsbaar. De treinverbinding ligt er gemiddeld 9 uur per week uit. Met grote gevolgen, want wanneer de treinen op dit traject niet rijden, betekent dat in de praktijk dat het noorden per spoor afgesneden is van de rest van Nederland en dus onbereikbaar is.



Een vierde perronspoor in Meppel helpt om meer treinen te verwerken en maakt de verbinding minder gevoelig voor verstoringen. Dit extra spoor maakt het op termijn mogelijk om vier in plaats van twee intercity's per uur te laten rijden tussen Meppel, Assen en Groningen.



De investering van 35 miljoen is eigenlijk nog niet genoeg, laten de betrokken provincies Overijssel en Drenthe weten. Voor de benodigde aanpak van spoorwegovergangen en het verbeteren van de energievoorzieningen is nog 40 miljoen extra nodig.