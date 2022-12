De aandeelhouders van Eelde - de portefeuillehouders van de provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Tynaarlo en FB Oranjewoud - steunen de begroting voor het komende jaar. Ze nemen het tekort van 2,6 miljoen euro daarmee voor hun rekening, mits Eelde met een goed toekomstplan voor de luchthaven komt in mei.



Oranjewoud dekt 1 miljoen van het totaalbedrag, de provincies en Tynaarlo betalen de rest. Het bedrag komt uit een pot van 46 miljoen euro die de aandeelhouders in 2017 al beschikbaar stelden voor Eelde, waar nog 13,5 miljoen van over is.



Uit de Tweede Kamer kwam donderdag nog meer goed nieuws voor de luchthaven. De Kamer nam een amendement aan om 6,5 miljoen euro te investeren in de infrastructuur van een nieuwe bedrijventerrein bij het vliegveld. Het bedrijvenpark speelt een belangrijke rol in de toekomstplannen van Eelde.