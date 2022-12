Auto rijdt over benen medewerker pompstation; politie zoekt eigenaar zwarte Renault

Bij het Gulf-tankstation aan het Hoendiep in Groningen is donderdagmiddag een automobilist over de benen van een medewerker gereden. De bestuurder had even daarvoor getankt en weigerde te betalen. In een poging de man tegen te houden, is de medewerker overreden. De automobilist is er daarna in zijn zwarte Renault Megane Scenic vandoor gegaan. De politie is naar de man op zoek.

Het incident vond donderdag rond 15:45 uur plaats. Een klant had getankt maar wilde zonder betalen wegrijden. De medewerker probeerde dit vervolgens te voorkomen, maar kwam daarbij ten val. De automobilist reed daarop over de man heen en ging ervandoor. Het slachtoffer bleef gewond achter. Volgens de politie heeft het incident een enorme impact gehad op het slachtoffer en de mensen die gezien hebben wat er is voorgevallen.



De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Hierbij wordt gekeken naar de bruikbaarheid van de camerabeelden van het pompstation. Hierop is het kenteken van de auto, een zwarte Renault Megane Scenic, zichtbaar. Daarnaast worden getuigen gehoord en wordt een slachtofferverklaring opgenomen.



De politie heeft de bestuurder van de auto nog niet kunnen aanhouden. De politie roept de man op zich te melden. Ook mensen die iets gezien hebben of meer weten, wordt gevraagd de politie te bellen.

