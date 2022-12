Na negen jaar weer Davis Cup tennis in Groningen

In het eerste weekend van februari volgend jaar is MartiniPlaza het decor van de Davis Cup wedstrijd tussen de tennissers van Nederland en Slowakije. De inzet is een plek in de Davis Cup Finals. Het is negen jaar geleden dat een Davis Cup ontmoeting in Groningen gespeeld is.

Op 4 en 5 februari treffen beide landen elkaar. De winnaar plaatst zich direct voor de finale van de Davis Cup in september. De verliezer is veroordeeld tot een play-offduel in Wereldgroep 1. Er wordt een speciale indoorhardcourtbaan neergelegd omzoomd door tribunes waar plek zal zijn voor zo'n vierduizend tennisliefhebbers. Technisch directeur van de tennisbond KNLTB Jacco Eltingh kijkt uit naar het treffen. 'Van oudsher is Groningen een Davis Cup stad met veel trouwe supporters van het team. Studenten reizen vaak mee met wedstrijden en dat zorgt altijd voor een fantastische sfeer. Dat zagen we afgelopen voorjaar in Den Haag en bij de Davis Cup Finals in Glasgow en Málaga. Misschien zijn we licht favoriet, maar je moet het toch altijd weer door. De steun van deze fans helpt dan enorm.' Wethouder Inge Jongman van de gemeente Groningen is ingenomen met het evenement. 'Het is bijna tien jaar geleden dat het Davis Cupteam in Groningen speelde. Het is een fantastisch evenement en ik ben trots dat we de spelers weer mogen ontvangen. Dus ik nodig iedereen uit om vooral naar Groningen te komen om het Nederlandse team aan te moedigen, en om de stad te leren kennen.' De voorverkoop is inmiddels begonnen. Groningen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Groningen Blijf met meldingen op de hoogte

