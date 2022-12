Onderzoek Lelylijn van start

Met het MIRT-onderzoek Lelylijn zetten de partijen een belangrijke stap in een nieuwe, snelle, rechtstreekse spoorverbinding tussen Lelystad als poort naar de Randstad en Leeuwarden en Groningen als belangrijke bestemmingen in het Noorden. Het onderzoek gaat in op de internationale betekenis van de Lelylijn als schakel in de verbinding naar Duitsland en verder.



Alle denkbare varianten worden meegenomen die noodzakelijk zijn voor een juridisch, financieel en maatschappelijk adequate keuze, waarbij effecten voor de brede welvaart, de bijdrage aan de landelijke woonopgave en de economische structuur van het noorden van Nederland belangrijke criteria zijn.



Bewoners, belanghebbenden en regionale overheden worden bij het onderzoek betrokken. Het onderzoek wordt gecoördineerd door een gezamenlijke werkorganisatie. Stijn Lechner is aangesteld als projectdirecteur. Lechner, werkzaam voor IenW, heeft veel ervaring met dit type MIRT-trajecten en was eerder Programmamanager Samen Bouwen Aan Bereikbaarheid voor de Metropoolregio Amsterdam. Hij is gekozen door een selectiecommissie waar rijk en regio samen in vertegenwoordigd waren.