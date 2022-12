Politie neemt auto in beslag van Groningse foutparkeerder met boete van 800 euro

De politie stelt op Instagram dat het CJIB meerdere keren heeft geprobeerd om de openstaande boete bij de eigenaar te verhalen, die door herhaaldelijk niet betalen was opgelopen naar liefst 800 euro.

Vervolgens werd een deurwaarder ingeschakeld, die de auto in beslag probeerde te nemen toen betaling opnieuw uitbleef. Dat lukte niet, waarna het CJIB aangifte deed tegen de eigenaar vanwege verduistering.

Zo kwam de kwestie bij de politie terecht, die de auto wel in beslag namen. De auto is overgedragen aan de deurwaarder. De eigenaar krijgt zijn auto terug als hij de boete binnen twee weken alsnog betaalt. Doet hij dit niet, dan gaat de auto naar een veiling en is hij hem voorgoed kwijt.