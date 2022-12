Nieuwe plek voor monumentale Jan van der Zee-trap

De gemeente Groningen en Kunstpunt Groningen, dat het beheer van kunst in de publieke ruimte van de gemeente verzorgt, hebben in de loop der jaren verschillende mogelijke locaties onderzocht om de trap te herplaatsen, maar er kwam geen enkele geschikte plek voorbij. Toen Leggedoor in december 2016 in de krant las dat de gemeente een herbestemmingsplek voor het betonnen kunstwerk zocht, stelde hij voor de trap te plaatsen bij zijn bouwproject 'Crossroads' op het voormalige ACM-terrein langs het Reitdiep. Bouwbedrijf Geveke ging op deze plek een nieuw appartementencomplex bouwen.



Kunstpunt Groningen heeft vervolgens overlegd met de erven Van der Zee. Zij en de gemeente gingen akkoord en zo krijgt de trapdecoratie van Jan van der Zee een prominente plek aan fietspad Donghornsterpad, gelegen tussen de Friesestraatweg ter hoogte van het spoor en de historische ACM-fietsbrug. Architect Jakob van Ringen heeft samen met constructeurs van Geveke gepuzzeld om deze mooi te integreren.



De trap, die bestaat uit losse onderdelen, is deze week op de nieuwe locatie geplaatst. Ook de zijpanelen komen deels terug. De komende maanden volgt de afwerking. In het voorjaar van 2023 wordt het kunstwerk officieel onthuld.