Steunpunt Huren Groningen officieel geopend; vragen stromen al binnen

Het Steunpunt is woensdag geopend door wethouder Van Niejenhuis. "Iedereen verdient een fijne en betaalbare plek om te wonen. Het maakt niet uit of je nou koopt of huurt. Steunpunt Huren staat iedere inwoner van de gemeente Groningen met een huurvraag of huurprobleem bij. Deskundig, gratis en onafhankelijk", zei hij bij de opening.





Sinds de aankondiging dat Groningen een Steunpunt Huren krijgt, stromen de vragen al binnen. De meestgestelde vragen gaan over bemiddelings- en servicekosten. Daarnaast gaat het vaak over zaken die een huurder niet zelf durft aan te kaarten en zich daarom laat bijstaan door het Steunpunt.



Rik Kiers, directeur Steunpunt Huren: "In Groningen zijn veel problemen op de huurmarkt. Niet iedereen kan of durft dat zelf aan te kaarten. Zeker omdat direct naar de huurcommissie gaan al een vrij grote stap is. Wij zijn dan ook ontzettend blij dat we als Steunpunt Huren nu kunnen beginnen met inloopspreekuren om zo veel huurders laagdrempelig en goed te kunnen helpen."