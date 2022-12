Groninger Museum start met Queertour

De Queertour is een van de manieren waarop het Groninger Museum inclusiever wil zijn. Tijdens de Queertour van het Groninger Museum staat een queer en inclusief perspectief op identiteit centraal. Door de permanente collectie en tijdelijke exposities in een ander daglicht te zetten en de fluïditeit van identiteit en het tegendraadse uit te lichten, draagt de tour tegelijkertijd bij aan een inclusiever beeld van hoe we naar kunst kijken. Een museumdocent begeleidt deze nieuwe rondleiding.



Het middelpunt van de tour is dit keer de onlangs geopende tentoonstelling Gianni Versace Retrospective. Versace was innovatief en zijn tijd als ontwerper ook ver vooruit. Hij had een heel eigen visie op genderrollen en op hoe zijn kleding en ontwerpen gedragen moesten worden. Bovendien sprak Versace in de jaren voor zijn dood openlijk over zijn eigen seksuele geaardheid, in het minder tolerante culturele klimaat van de jaren negentig.



De eerste publieke Queertour van het Groninger Museum start op zaterdag 10 december om 13.00 uur en duurt ongeveer een uur. Naast een museumentreebewijs betalen deelnemers een toeslag van vier euro per persoon. Aanmelden kan per mail, voor vrijdag 9 december via boekingen@groningermuseum.nl. Er is plek voor twaalf deelnemers.