Extra koopmomenten rond Kerst

Nu Sinterklaas weer uit het land is, worden winkels langzaam omgetoverd in kerstsferen. Daarmee staan ook de koopmomenten voor Kerst en Oud en Nieuw weer voor de deur. De Groningen City Club (GCC) adviseert op basis van signalen van grote winkelketens over welke avonden het meest logisch zijn voor ondernemers om extra open te gaan rondom de feestdagen.

Met betrekking tot extra koopmomenten adviseert de Groningen City Club het volgende:



Kerst: Donderdag 21 december tot 21.00 uur

Vrijdag 22 december tot 21.00 uur

Zaterdag 23 december tot 17.00 uur

Eerste Kerstdag alle winkels gesloten

Tweede Kerstdag van 12.00-17.00 uur Oud en Nieuw: Zaterdag 31 december tot 17.00 uur

Nieuwjaarsdag van 12.00-17.00 uur Het gaat om een advies. Ondernemers zijn geheel vrij daarin hun eigen keuze te maken, binnen de regels die de overheid stelt, aldus de GCC. Groningen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Groningen Blijf met meldingen op de hoogte

