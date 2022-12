EU stelt 330 miljoen euro beschikbaar voor duurzame economie

Het Europese fonds, waarvan er in totaal 623 miljoen euro naar Nederland gaat, is bedoeld voor gebieden die het zwaarst worden getroffen door de overgang naar een economie die niet langer is gebaseerd op fossiele brand- en grondstoffen. In het Noorden gaat het daarbij met name om de provincie Groningen en Emmen. Het subsidieprogramma, 'Just Transition Fund' (JTF), moet helpen die sociaal-economische ongelijkheid te verkleinen.



De eerste twee subsidieregelingen worden naar verwachting in januari opengesteld. Het gaat om een investerings- en opleidingsregeling gericht op de proces- en de maakindustrie en een regeling voor kennis en valorisatie. Bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen kunnen subsidieaanvragen indienen voor innovatieve ideeën en slimme oplossingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om productie en gebruik van duurzame energie.