Er staat weer een kerstboom op de Grote Markt

Sinds dinsdagochtend pronkt er een Nordmannspar van bijna twintig meter hoog voor het Stadhuis in Groningen. "Het is de mooiste boom in jaren", zegt Louis van der Tuin, die dit jaar voor de negende keer de boom voor de Grote Markt heeft uitgezocht in opdracht van de Groningen City Club (GCC).

De boom komt dit jaar uit Haren. De eigenaresse, een vrouw van in de 80, had de boom 26 jaar geleden samen met haar man in de tuin geplant. Nu vond ze de boom te groot worden voor de straat. Bovendien was ze bang dat de boom tijdens een storm op haar huis zou vallen. En dus gaf ze de joekel op bij Van der Tuin.



Vol en groen



En hoewel de boom met bijna twintig meter niet eens de grootste ooit op de Grote Markt is, is het zeker een van de mooiste, vertelt Van der Tuin. "Hij heeft altijd vrij gestaan, zonder andere bomen eromheen. Daardoor is hij mooi vol en groen."



Het was een beetje liefde op het eerste gezicht, toen Van der Tuin eerder dit najaar bij de boom ging kijken. "Ik heb een stuk of 30 aanmeldingen binnen gekregen en daarvan heb ik er zo'n vier of vijf in het echt bekeken. Bij deze dacht ik meteen: dit is hem."



Vandaag, dinsdag, worden ook de verlichting en de ballen in de boom gehangen. Als alles goed gaat wordt de verlichting in de boom morgen voor het eerst aangezet.



Voor Van der Tuin zit het werk er dit jaar weer op, maar volgend jaar hoopt hij opnieuw een kerstboom voor de Grote Markt te vinden, "hoewel het moeilijk zal worden om weer zo'n mooie boom te vinden als dit jaar."