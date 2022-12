NZa kritisch over voornemen sluiting Gronings kinderhartcentrum

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is zeer kritisch over het kabinetsbesluit om de gespecialiseerde hartzorg voor kinderen weg te halen uit onder andere het UMCG. Het kabinetsplan was om de kinderhartcentra in Groningen en Leiden te sluiten en de zorg te concentreren in Utrecht en Rotterdam. Het NZa concludeert dat dit de toegankelijkheid van de regionale acute zorg in gevaar brengt.

Er is volgens de zorgautoriteit eerst een nieuw plan nodig voordat hervormingen in de hartzorg op verantwoordelijke wijze mogelijk zijn, zo meldt de NOS.



Het UMCG heeft altijd benadrukt dat het sluiten van het kinderhartcentrum van het UMCG grote gevolgen heeft: voor het UMCG als medisch centrum én voor de kwaliteit van de academische kindzorg voor heel Noord- en Oost-Nederland. Tot die conclusie komt de NZa nu ook.



UMC Groningen is in het Noorden de spin in het web voor de behandeling van patiënten met een aangeboren hartafwijking. Dit UMC kan zonder hartspecialisten regionale ziekenhuizen niet meer zodanig ondersteunen dat de huidige kwaliteit van zorg wordt behouden. De NZa voorspelt dat hartpatiënten in de noordelijke provincies bij spoedsituaties risico's gaan lopen als de hartspecialisatie daar verloren gaat, meldt de NOS.



Daarnaast is UMC Groningen de enige plek in de regio waar ernstig zieke kinderen IC-zorg kunnen krijgen. Als het hartcentrum zou verdwijnen, verdwijnt ook de volwaardige acute zorg in de regio. Volgens de NZa is dat een aanzienlijk risico voor de inwoners van het Noorden.



Niet alleen voor Groningen, ook voor Leiden zijn de gevolgen groot als daar het kinderhartcentrum sluit. De NZa waarschuwt dat het LUMC zelfs de academische status op het gebied van kindzorg kan verliezen.



Samenwerking twee clusters



De NZa stelt een samenwerking tussen twee clusters voor: Noord en Zuid. Het UMCG zou dan onderdeel zijn van cluster Noord, samen met LUMC en Amsterdam UMC. De andere umc's vormen cluster Zuid.



"Het UMCG is graag bereid om met alle collega's van de andere centra te onderzoeken hoe we de kinderhartzorg in gezamenlijkheid duurzaam kunnen organiseren en heeft er alle vertrouwen in dat we de huidige hoge kwaliteit daarbij kunnen waarborgen", zo luidt de reactie van het UMCG. "Wij voelen ons daarin gesteund door alle ziekenhuizen in Noord- en Oost-Nederland, waarmee we al sinds jaar en dag een uitstekende samenwerking hebben op het gebied van kinderhartzorg en andere vormen van complexe kindzorg."

Groningen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Groningen Blijf met meldingen op de hoogte

Eerder

Aanbevolen artikelen