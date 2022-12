Nieuwe busdienstregeling Groningen en Drenthe vanaf 11 december

Ritten die vanwege personeelstekort op dit moment tijdelijk zijn vervallen, gaan op 11 december weer rijden. Hierdoor rijden bijvoorbeeld weer meer ritten in de ochtendspits op Qliner 300 Emmen - Groningen en Qliner 309 Assen - Groningen. Lijn 107 Stadskanaal - Hoogezand - Zernike rijdt dan ook weer.





Voor een aantal buslijnen houdt de wijziging in dat zij komen te vervallen, zoals stadslijn 1 en 2 van en naar Emmerhout en Angelslo in Emmen. 's Avonds en in het weekend gaan streeklijnen van en naar Emmerhout en Angelslo wel vaker rijden, zodat er twee keer per uur een busverbinding is. Buslijn 37 Westerbork - Hoogeveen komt ook te vervallen, evenals buslijn 160 Groningen - Eemshaven.



Advies aan alle reizigers is voor reizen vanaf 11 december de dienstregeling te checken op de website van Qbuzz. Daar is een overzicht te zien met de wijzigingen en de nieuwe dienstregeling voor het busvervoer in Groningen en Drenthe.