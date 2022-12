Europa erkent belang Lelylijn en neemt het op in Europees transportnetwerk

TEN-T staat voor Trans-Europees Transport Netwerk. Wegen, spoorwegen en vaarwegen die onderdeel uit maken van TEN-T voldoen allemaal aan bepaalde Europese standaarden waardoor wegverkeer, boten en treinen zich duurzaam en snel door Europa kunnen verplaatsen.



"Met dit besluit van de Transportraad staat de Lelylijn letterlijk op de kaart. Dat is een belangrijke en mooie stap op weg naar realisatie van de spoorlijn", zegt staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat). "Natuurlijk is er nog heel veel werk te doen, maar dit besluit helpt ons daarbij en daagt ons tegelijkertijd ook uit echt werk te maken van de Lelylijn."



In het coalitieakkoord is afgesproken dat het kabinet drie miljard euro reserveert om op termijn - met medefinanciering vanuit de regio en uit Europese fondsen - de Lelylijn te kunnen aanleggen.