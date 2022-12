Nu in het Groninger Museum: grootste expositie Gianni Versace ooit

'De opening van de expositie 'Gianni Versace Retrospective' zorgde vrijdagavond al voor lange rijen voor de deur van het Groninger Museum. Vanaf vandaag, zaterdag, is de tentoonstelling - de grootste expositie over Versace ooit - voor het grote publiek te zien.

Een van de topstukken van de expositie is 'That Dress', de jurk met grote gouden veiligheidsspelden die actrice Liz Hurley in één klap wereldberoemd maakte. Hurley droeg de jurk in 1994 toen ze de immens populaire acteur Hugh Grant vergezelde op de rode loper van de première van de film Four Weddings and a Funeral. Niet Grant of de film, maar That Dress was het gesprek van de dag.

En nu is de opvallende zwarte zijden jurk dus in Groningen te zien, evenals de 'Diana-jurk', die Lady Di droeg op de cover van Harper's Bazaar in november 1997. Beide jurken heeft het museum in bruikleen van het gerenommeerde Costume Institute van het Metropolitan Museum of Art in New York. Het zijn meteen de enige twee jurken die achter glas staan, alle andere honderden kledingstukken zijn van dichtbij, zonder glas ertussen, te bekijken.

'Gianni Versace Retrospective' is meer dan een bonte verzameling outfits en stoffen. Ook tekeningen, interieurdesigns en filmopnames van de legendarische shows uit zijn glorietijd van 1989 en 1997 laten in Gianni Versace Retrospective zien hoe uitzonderlijk creatief Versace was. Een van de andere hoogtepunten uit de tentoonstelling is de catwalk waarop de belangrijkste looks uit de Freedom collectie uit 1991 te zien zijn: de modeshow die supermodellen Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista en Christy Turlington wereldberoemd maakte.