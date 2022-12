Eerste Groningse voetbalvereniging van het aardgas af

Sinds 2015 was voetbalvereniging De Fivel uit Zeerijp al bezig om energie te besparen en de kantine en de kleedkamers te verduurzamen. "Een echte mijlpaal dat we van het aardgas af zijn! " zegt Jan Kooistra, penningmeester van V.V. De Fivel.

"Sinds de start hebben we op het dak van het clubgebouw 36 zonnepanelen geplaatst, zijn we energie gaan afnemen van het Zonnepark in 't Zandt en hebben we energiebesparende maatregelen genomen, zoals LED verlichting en het gebruik van zuiniger apparatuur. Er komen volgend jaar nog twintig extra zonnepanelen en het glas wordt vervangen.