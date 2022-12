Groninger Museum wekt vermoorde top-modeontwerper Versace tot leven met grote tentoonstelling

Opnieuw gaat er in het Groninger Museum een tentoonstelling van start die landelijk en internationaal de aandacht trekt. Alhans, dat verwacht de organisatie van een grote tentoonstelling gewijd aan Gianni Versace. Deze modeontwerper werd 25 jaar geleden vermoord, op het hoogtepunt van zijn roem. Mode-liefhebbers uit heel Nederland worden vanavond verwacht in het Groninger Museum bij de opening van een kleurrijke tentoonstelling onder de naam "Gianni Versace Retrospective".

De excentrieke Italiaanse modeontwerper Gianni Versace was volgens het museum een van de meest invloedrijke couturiers ooit. In een kleurrijke tentoonstelling wil het Groninger Museum bezoekers meenemen in een wereld van extravagante kleding en uitbundige catwalkshows, "waarin mode, pop en design op spectaculaire wijze samenkomen".

Gianni Versace (1946-1997) was een pionier in de modewereld. Hij doorbrak het traditionele man-vrouw beeld door in zijn creaties voor beide seksen naar macht en seksualiteit te verwijzen. Zijn openlijke homoseksualiteit maakte hem een belangrijke persoon binnen de LGBTQ-beweging en met zijn creaties moedigde vrouwen aan om zelfverzekerd genoeg te zijn om hun lichaam niet te verbergen.

Het Groninger Museum wil via talloze outfits, accessoires, stoffen, tekeningen, interieurdesigns en filmopnames van de legendarische shows uit zijn glorietijd - van 1989 en 1997 - laten zien hoe uitzonderlijk creatief Versace was. Versace verbond mode met muziek, fotografie en grafisch ontwerp en liep hiermee voorop in een tijd waarin modeshows en reclamecampagnes aan het veranderen waren in kunstwerken.

Alle objecten in de tentoonstelling zijn originele stukken en komen uit particuliere verzamelingen uit heel Europa en Noord- en Zuid-Amerika.