Noorden krijgt geen extra geld voor spoor

Tijdens het debat in de Tweede Kamer over de begroting van infrastructuur en waterstaat stelde staatssecretaris Heijnen dat er niet genoeg geld is in het Mobiliteitsfonds om het spoor bij Meppel te verbeteren. Deze plek wordt beschouwd als een knelpunt voor het treinverkeer in het noorden.



Ook amendementen voor de Nedersaksenlijn en het Van Harinxmakanaal werden door haar ontraden. Minister Harbers ontraadde ook een amendement voor 6,5 miljoen euro om betere wegen rond vliegveld Eelde te bewerkstelligen. Afgelopen week wilden diverse fracties juist meer geld beschikbaar krijgen voor deze projecten.



Ook regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie lieten blijken dat het Noorden meer geld voor het spoor moet krijgen. Harbers vindt echter dat het kabinet het geld uit het Mobiliteitsfonds al elders nodig heeft.



Komende dinsdag komt het aan op een stemming in de Tweede Kamer. Een amendement voor meer geld voor het spoorknelpunt bij Meppel krijgt dan mogelijk voldoende steun.