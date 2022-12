CDA Groningen wil meer bejaardenwoningen om woningmarkt uit slop te halen

De fractie betoogt in het initiatiefvoorstel dat de piek van de vergrijzingsgolf rond 2040 het noodzakelijk maakt om volop te gaan bouwen voor ouderen. "Het is aan ons als gemeente om te anticiperen op de enorme vergrijzingsgolf die de komende jaren op ons afkomt", zegt CDA-raadslid Etkin Armut.



Waar ouderen wonen nu nog lang in gezinswoningen wonen, moeten deze wat betreft het CDA vrijkomen voor jonge gezinnen en starters. Door seniorenwoningen te bouwen kan de doorstroming op de woningmarkt weer op gang gebracht worden, meent de fractie.



Uit verschillende onderzoeken blijkt dat ouderen vastzitten in de woningmarkt en geen passende woningruimte kunnen vinden: een van de belangrijkste redenen van de krapte op de woningmarkt. De CDA-fractie wil daarom dat er de komende jaren voldoende en verschillende soorten ouderenwoningen worden gebouwd die voldoen aan de wensen van de doelgroep.



"Onze ouderen verdienen het om passend, betaalbaar en gelijkvloers te wonen met zorg in de buurt en voorzieningen op maat. Onze starters en gezinnen verdienen het om door te stromen. Met een bodemeis van 20 procent seniorenwoningen brengen we perspectief voor Groningers van jong tot oud op onze woningmarkt."