Een WinterWelVaart als vanouds: zo’n twintig historische schepen aan Der A

De schepen zijn uiterarad te bezichtigen en bewonderen, maar er is meer: muziek, performances, verhalen en een sfeervolle wintermarkt. En: op de schepen, de kades, in Museum aan de A en de Akerk zijn verschillende optredens. Klinkende namen als Géonne Hartman, Karin Sitalsing, Usva, Seewolf, Way up North, Noordstaat, Pittig Gekruid en Clash zorgen voor een gevarieerd en aantrekkelijk winters programma.



WinterWelVaart is met recht een van de meest gefotografeerde evenementen in de stad en gratis toegankelijk.